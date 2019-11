Die RE1-Linie fährt seit 1994 und ist die am meisten genutzte Regionalstrecke in Berlin und Brandenburg. Im Berufsverkehr sind inzwischen viele Züge durch Pendler und Studierende überlastet. Der Verkehrsverbund Berlin Brandenburg (VBB) hat deshalb die Strecke neu ausgeschrieben. Mindestens 600 Sitzplätze soll es künftig pro Zug geben. Die Ostdeutsche Eisenbahn GmbH (ODEG), die den Zuschlag bekam, lässt jetzt bei Siemens neue Züge vom Typ Desiro HC bauen. Die sind knapp 20 Meter länger als die Bahnsteige an allen RE1-Haltestellen in Ostbrandenburg außer Fürstenwalde.