Auf einer digitalen Pressekonferenz am Montag hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi über die aktuellen Verhandlungen mit neun Krankenhäusern und mehreren Pflegeeinrichtungen in Brandenburg informiert. Verdi fordert den Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD) für 6.500 Beschäftigte oder zumindest eine Angleichung der Tarifverträge.

Es gehe darum, die Pflegekräfte fair zu bezahlen, um sie langfristig in Brandenburg zu halten, sagte Verdi-Führer Ralf Franke: "Uns als Gewerkschaft und den Beschäftigen in den Krankenhäusern und den Pflegeeinrichtungen ist es wichtig, dass die Arbeit der Pflege oder auch der anderen medizinischen Berufe in diesen Einrichtungen, die erforderliche Wertschätzung bekommt." Diese Wertschätzung sei erst gegeben, wenn das Tarifniveau des öffentlichen Dienstes erreicht ist, so Franke weiter.

Ein Großteil der Verhandlungen laufe bereits, darunter in den drei Asklepios-Fachkliniken in Lübben, Teupitz und Brandenburg an der Havel für 1.400 nichtärztliche Beschäftigte sowie im Carl Thiem-Klinikum in Cottbus für 2.000 Beschäftige. Nächste Woche Donnerstag (20. Mai) sollen die Gespräche mit dem Städtischen Krankenhaus Eisenhüttenstadt für 400 Beschäftigte und Anfang Juni mit dem Oder-Spree Krankenhaus in Beeskow für 200 Pflegekräfte beginnen.