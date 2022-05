Bundeswehr bildet in Oder-Spree Fernmelder für den Ernstfall aus

Das Brandenburgische Landeskommando der Bundeswehr führt seit Montag in Oder-Spree eine Truppenübung durch. Das teilte der Landkreis dem rbb mit. Daran beteiligen sind bis zum Donnerstag mehrere Fahrzeuge und Soldaten.

Über 80 Feuerwehrleute versuchen seit dem Vormittag in Beeskow das Dach einer Autoverwertung zu löschen. Dort ist eine Photovoltaik-Anlage in Brand geraten. Beim Versuch Fahrzeuge zu retten, ist ein Mann schwer verletzt worden.

Dach einer Fabrikhalle in Beeskow steht in Flammen - ein Schwerverletzter

Laut Oberstleutnant Detlef Schachel, Sprecher für die Bundeswehr im Land Brandenburg, üben die Soldatinnen und Soldaten den Aufbau eines eigenen Funknetzes. Damit sollen Einheiten im Ernstfall die Verbindung zueinander halten können. "Die Soldaten werden an verschiedenen Stellen im Gelände aufbauen", so Schachel. "Es ist nicht vorgesehen, mit einer Gegner-Darstellung zu arbeiten. Die Soldaten haben nicht einmal Waffen dabei." Es werde also keinen Feuerkampf geben oder laut werden. "Lediglich die Fahrzeuge bewegen sich zwischen verschiedenen Punkten und zeigen ihren Ausbildern, dass sie gelernt haben, wie man einen Fernmelde-Trupp im Gelände entfaltet."