Das Ökodorf Brodowin bei Chorin (Barnim) zählt zu den größten Demeter-Betrieben Deutschlands. Das Konzept sieht vor, Lebensmittel nach bio-dynamischen Richtlinien zu produzieren und zu verarbeitet. Über den Verkauf im eigenen Hofladen, werden die Lebensmittel zudem mit einem Lieferservice in Eberswalde auch an Bio-Märkte und Privatkunden in Berlin und Brandenburg versandt. Wie auch andere Bio-Händler verzeichnete der Betrieb in Zeiten des Corona-Lockdown einen enormen Anstieg der Nachfrage. Dieser Trend hat sich nun angesichts der Ukraine-Krise und hoher Inflation umgekehrt. Darüber hat rbb|24 mit Franziska Rutscher, zuständig für die Qualitätssicherung in Brodowin, gesprochen.