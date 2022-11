Bei einer Razzia wegen Kinderpornografie haben Ermittler in vier Landkreisen in Ostbrandenburg Adressen von 16 Beschuldigten durchsucht. Sie werden verdächtigt, kinderpornografisches Material besessen zu haben, wie die Polizei in Frankfurt (Oder) am Donnerstag mitteilte.

Es geht konkret um den Vorwurf von Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Die Polizei sei entsprechenden Hinweisen nachgegangen, woraufhin sich die Verdachtsmomente im Ermittlungsverfahren erhärtet hätten. Die Staatsantwaltschaft Cottbus hat die Leitung der Ermittlungen übernommen.