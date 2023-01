Elche und Wisente hätten ausreichend Platz in Deutschland und könnten sich wieder hierzulande ansiedeln. Zu diesem Ergebnis kommt ein internationales Forscherteam, an dem auch das geografische Institut der Humboldt-Universität Berlin beteiligt ist. Die Forscher haben geeignete Lebensräume für diese Tierarten identifiziert, darunter zum Beispiel die Schorfheide (Barnim) oder die Uckermark in Brandenburg, wie die Humboldt-Universität am Dienstag mitteilte.