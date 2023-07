Nichts geht mehr auf der Bundesstraße 158 zwischen Ahrensfelde und Blumberg. Straßenbauarbeiter geben hier mehr als einen Monat lang den Ton an. Kraftfahrer müssen sich auf den Umfahrungen in Geduld üben.

Wegen Bauarbeiten ist die Bundesstraße 158 zwischen Ahrensfelde und Blumberg (Barnim) seit Montagmorgen für fünf Wochen gesperrt. Auf der Strecke werden die Fahrbahndecke sowie Markierungen erneuert. Kraftfahrer müssen sich auf nicht unerhebliche Verzögerungen einstellen, denn auch auf den Umfahrungen wird viel los sein, denn die Bundesstraße 158 im Bereich Ahrensfelde gehört zu den am stärksten befahrenen Ausfallstraßen am Stadtrand Berlins.

Die Straßenbauarbeiten seien extra in die Sommerferien verlegt worden, damit die sonst sehr stark von Berufspendlern genutzte Bundesstraße nicht voll sei. "In den Ferien ist es immer etwas ruhiger", erklärte Ahrensfeldes stellvertretender Bürgermeister Andreas Knop am Montag dem rbb. Er sah sich gegen Montagmittag auch bestätigt, weil nicht so viel losgewesen sei.

Auf einer der Umfahrungen - die Lindenberg-Umfahrung - lässt es sich aktuell noch fahren. Doch ab dem 31. Juli ist auch diese Strecke gesperrt, weil ein Bahnübergang wegen Bauarbeiten gesperrt wird.

Der aktuellen Lage per Bahn zu entkommen, ist auch keine Lösung, denn die RB25 verkehrt aufgrund der Arbeit im August zwischen Ahrensfelde und Werneuchen größtenteils nicht. Diese Situation hätte die Gemeinde Ahrensfelde sich aber gerne erspart.

Viele in der Region fragen sich jetzt, ob sich Bahn und Straßenbauträger nicht abgesprochen haben. "Man informiert sich, aber man setzt sich nicht immer unbedingt an einen Tisch. Und so kommt das, dass das parallel stattfindet", sagt Dorothee Lorenz vom Landesbetrieb für Straßenwesen. "Wir haben beide das Ziel, das Ganze in den Ferien stattfinden zu lassen." Alternativen hätten nicht bestanden. Lorenz setzt so nun auf das Verständnis der Betroffenen.

Konkrete Abstimmungen zwischen Landesbetrieb und Bahn seien nur bei größeren Bauvorhaben üblich. Die Bauarbeiten auf der B158 fallen offenbar nicht unter diese Kategorie.