Anwohner demonstrieren für B158-Ortsumgehung in Ahrensfelde

In Ahrensfelde (Barnim) haben am Samstag hunderte Menschen für eine Ortsumgehung demonstriert. Die Bundesstraße 158 wird täglich von bis zu 24.000 Fahrzeugen genutzt. Anwohner sprechen von unhaltbaren Zuständen.



"Man kommt aus Berlin heraus und tut so, als wäre man außerorts. Man ist aber innerhalb von Ahrensfelde", klagte Bürgermeister Wilfried Gehrke (CDU). Da sei die enorme Lärmbelästigung. Die Straße führe zudem auch noch auf Hausebene durch den Ort. "Man kann da nicht mehr leben", klagte Gehrke.

Aber auch der aktuelle Plan für eine Ortsumgehung sei nur schwer zu akzeptieren. Sie ist als höhergelegene Schnellstraße nur wenige hundert Meter von der jetzigen Strecke geplant. Die Demonstranten fordern eine unterirdische Straße. Das Land lehnt die Mehrkosten für einen Tunnel von zehn Millionen Euro aber ab.

Sendung: rbb24 Brandenburg aktuell, 25.02.2023, 19:30 Uhr