Ein sogenannter Food-Truck der Johanniter-Unfallhilfe versorgt nun bedürftige Menschen im Oderbruch. Fünf Tage die Woche soll der umgebaute Rettungswagen nach Angaben der Johanniter durch die Region fahren und neben Essen und heißen Getränke auch einfache medizinische und psychosoziale Hilfe anbieten. Am Donnerstagabend fuhr der Food-Truck zum ersten Mal und machte Station in Neuhardenberg, Manschnow, Lebus und Worin (alle Märkisch-Oderland).

Das "niedrigschwellige Angebot" richte sich an alle bedürftigen, wohnungs- und obdachlose Menschen in der Region Märkisch-Oderland, sagte Franziska Eichstädt, Sprecherin der Johanniter, dem rbb. Bisher habe es in den Abendstunden in Märkisch-Oderland kein Verpflegungsangebot gegeben. Der Food Truck sei ein Zufluchtsort für diese Menschen, "wo sie neben Nahrung und Getränken auch offene Ohren finden. Es ist etwas für den Magen und für das Herz", so Eichstädt.

"Der Food-Truck wird rein aus ehrenamtlichen Kräften betrieben", so Eichstädt weiter. Ihre Kolleginnen und Kollegen der Sanitätseinheit können nicht nur mit Essen und Getränken, sondern auch beispielsweise mit Wundverbänden und warmen Decken helfen. "Sie sind für viele Belange ausgerüstet."