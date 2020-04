Frankfurt (Oder) und seine polnische Nachbarstadt Słubice haben am Mittwoch ein symbolisches Zeichen der Zusammengehörigkeit gesetzt. Weithin sichtbar hängt seit dem Mittag zu beiden Seiten an der Stadtbrücke über die Oder in zwei Sprachen ein Banner mit dem Spruch "Im Herzen vereint, gemeinsam sind wir stark. Wir sehen uns bald wieder".