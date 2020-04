Berufspendler in der Uckermark fordern in einer am vergangenem Freitag gestarteten Online-Petition [externer Link] die Öffnung der deutsch-polnischen Grenze für Arbeitnehmer. Der Appell richtet sich an die polnische Regierung, die strikten Einreisebestimmungen im Grenzverkehr für Pendler, die in einem Umkreis von 50 Kilometern an der Grenze leben, zu lockern. Davon betroffen sind Initiatorin Katarzyna Werth zufolge circa 7.000 Personen im Grenzgebiet.