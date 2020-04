Am Dienstag hatte sich außerdem Berlins Innenminister Andreas Geisel (SPD) in einem Brief an den Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) für die Aufnahme von mehr Menschen aus dem Flüchtlingslager auf Lesbos ausgesprochen und konkret angeboten, dass Berlin 70 Jugendliche aufnehmen könne. "Wir erwarten nun ein ähnliches Signal auch aus Brandenburg", sagte Müller vom Flüchtlingsrat dem rbb.