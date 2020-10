Auch im Landkreis Oder-Spree liegt die 7-Tage-Inzidenz laut Landesumweltministerium bei 39,7. Wesentlichen Anteil an der hohen Infektionszahl hat der Ausbruch im Helios-Klinikum in Bad Saarow.

Wird das Corona-Virus in einem Landkreis oder einer Stadt innerhalb einer Woche bei durschnittlich mehr als 35 Menschen pro 100.000 Einwohner gefunden, treten in Brandenburg gemäß der aktuellen Verordnung Einschränkungen in Kraft. Es gelten dann etwa eine Maskenpflicht für Angestellte und Gäste in Gastgewerben und stärkere Beschränkungen bei privaten Feiern. Ähnliche Maßnahmen sieht auch der Beschluss von Bund und Ländern aus dieser Woche vor, der aber noch von den Ländern umgesetzt werden muss.

Ab einer 7-Tage-Inzidenz von 50 gelten Landkreise und kreisfreie Städte als Risikogebiet. In Brandenburg trifft das bereits auf Cottbus zu.