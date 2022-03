Der Wasserverband Strausberg-Erkner (WSE) will alle neuen Pläne für Wohn- und Gewerbegebiete in seinem Verbandsgebiet blockieren. Das geht aus einem Schreiben des WSE hervor, das dem rbb vorliegt.

Der WSE hatte den Brief am 1. März an alle Bürgermeister und Landräte in seinem Verbandsgebiet verschickt. Darin heißt es, die genehmigten Fördermengen des Verbandes seien bereits jetzt ausgeschöpft. Der Verband könne keine weiteren Bauprojekte mit Wasser versorgen, weil das Land Brandenburg nicht genügend Wasserförderung erlaube. Ausgenommen seien geplante Projekte, denen der WSE schon zugestimmte hat.

Im Jahr 2020 hatte das Land dem Wasserverband erlaubt mehr Wasser aus dem Boden zu pumpen. Allerdings hatte ein Gericht vergangene Woche diese Erlaubnis wegen Verfahrensfehlern gekippt.

Sollte der WSE seine Ankündigung umsetzen, wäre die durch Tesla erhoffte wirtschaftliche und soziale Entwicklung in der Region teilweise in Gefahr. So scheiterten schon im vergangenen Jahr Googles Pläne für ein Rechenzentrum in Neuenhagen am fehlenden Wasser. In Rüdersdorf könnten 1.000 mittelfristig geplante Wohnungen nicht gebaut werden.