Oder-Spree will eines der größten Gewerbegebiete Brandenburgs erschließen

Der Landkreis Oder-Spree will in der Nähe von Eisenhüttenstadt ein 200 Hektar großes Gewerbegrundstück schaffen. Das teilte Landrat Rolf Lindemann (SPD) am Dienstagabend dem rbb mit.

Derzeit befindet sich auf dem Gebiet bei Pohlitz, einem Ortsteil der Gemeinde Siehdichum, sowohl Wald als auch Brachland. In ein bis zwei Jahren solle die Fläche rechtlich in Gewerbegebiet umgewandelt werden, so Lindemann.