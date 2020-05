Die Bürgerinitiative gegen den geplanten Bau der E-Auto-Fabrik von Tesla in Grünheide (Oder-Spree) hat am Dienstag in Potsdam einen offenen Brief an Landesumweltminister Axel Vogel (Bündnis 90/Die Grünen) abgegeben. Darin kritisiert der Verbund nach eigenen Angaben die Pläne zur Wasserversorgung.