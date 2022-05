Zugleich machte er deutlich, dass der Umsatzverlust keinen Anlass dafür gebe, am Entschuldungsplan etwas zu ändern. Weil die EU-Kommission der Teilentschuldung auf Grundlage der aktuellen Entgeltordnung zugestimmt habe, gebe es auch keinen Spielraum, den Airlines mit geringeren Gebühren entgegenzukommen, teilte der Flughafensprecher dem rbb mit.



Easyjet ist bisher die größte Airline am BER. Die Fluggesellschaft hatte am Dienstag angekündigt, ihre Flotte von 18 auf elf Flugzeuge zu reduzieren. Als Grund wurde eine geringe Nachfrage bei gleichzeitig hohen Gebühren angegeben. Betroffen sind davon rund 275 Beschäftigte. Die Lufthansa-Tochter Eurowings hat angekündigt, einen Teil der Crew übernehmen zu wollen.



Für die Teilentschuldung hatte die EU Finanzhilfen in Höhe von 2,4 Milliarden Euro genehmigt. Ziel ist es, dass der BER ab 2026 finanziell auf eigenen Füßen stehen kann.