Wirtschaftssenatorin Ramona Pop steht für einen Senatsposten in der künftigen Regierung Berlins nicht zur Verfügung. Es sei Zeit ein neues Kapitel in ihrem Leben aufzuschlagen. Was sie damit genau meint, verriet sie aber nicht.

Pop hatte Anfang November 2021 ihren Rückzug aus der Landespolitik angekündigt. Nach 20 Jahren in der Landespolitik sei es an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen, hatte sie gesagt.

Die Politikerin gehörte seit 2001 dem Berliner Abgeordnetenhaus an und war von 2009 bis 2016 Fraktionsvorsitzende der Grünen. Ramona Pop war zuletzt bis Ende 2021 Bürgermeisterin von Berlin sowie Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe im zweiten Kabinett des damaligen Regierenden Bürgermeisters von Berlin, Michael Müller (SPD).

Pop wurde 1977 in Timisoara (Temeswar) in Rumänien geboren und kam elf Jahre später mit Teilen ihrer Familie in die Bundesrepublik. Nach dem Abitur in Münster studierte sie an der dortigen Westfälischen Wilhelms-Universität und an der Freien Universität Berlin Politikwissenschaften. Den Grünen gehört sie seit 1997 an.