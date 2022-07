Pete Dienstag, 26.07.2022 | 19:23 Uhr

"The Playce" - ganz neue und originelle Idee... Kann gar nicht zählen, wie viele "Playces" in aller Welt schon bei einer ersten flüchtigen Internetsuche auftauchen. Aber ist natürlich Sache der Betreiber, werden sich schon was dabei gedacht haben.

Wage gar nicht, daran zu denken, wieviele hochbezahlte Unternehmensführer dann ihrerseits wieviele PR- und Werbeagenturen hoch bezahlt haben, damit am Ende so etwas dabei herauskommt! Und woanders hungern Menschen.

Naja, wird sich ja sicher auch unter Berliner ganz schnell durchsetzen. - "Will am Wochenende mal ins Playce." - "Hä?"