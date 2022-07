A.S. P. Dienstag, 26.07.2022 | 12:19 Uhr

Warum wir das in D nicht machen? Weil wir bisher in diesen Fragen einfach zu überheblich waren (und noch sind).

War ja alles im Überfluss da, warum in die Zukunft investieren?

Und selbst wenn ein Projekt gewollt ist, braucht es Jahre, bis die (dann bereits veraltete) Anlage in Betrieb genommen wird.

Wir verlassen uns noch immer zusehen darauf, dass es "so schlimm " nicht Erden wird.

Wird es aber. Und dann ziehen die anderen an uns vorbei...