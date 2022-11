In Berlin und Brandenburg werden weiterhin Arbeitskräfte dringend gebraucht. Fast 50.000 Stellen sind in der Region unbesetzt. Insgesamt ist die Zahl der arbeitslosen Menschen in beiden Bundesländern um rund 2.800 zurückgegangen.

In Berlin waren 178.432 Menschen arbeitslos, das sind 1.842 weniger als im Vormonat und 7.614 weniger als im Vorjahresmonat, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte. Die Arbeitslosenquote beträgt aktuell 8,8 Prozent - 0,1 Prozentpunkte weniger als im September. Im Oktober 2021 betrug die Arbeitslosenquote in Berlin 9,2 Prozent.

Noch kann sich der Arbeitsmarkt in Berlin und Brandenburg gegen Inflation und Rezessionsangst behaupten: In der Region werden nach wie vor Arbeitskräfte dringend gebraucht. Die Erwerbslosigkeit ist im September weiter gesunken.

Laut der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg setzten sich im Oktober die Auswirkungen der Fluchtbewegungen aus der Ukraine aufgrund des russischen Angriffskrieges fort. Seit dem 1. Juni 2022 haben Geflüchtete aus der Ukraine die Möglichkeit, die Hilfen und Sozialleistungen nach dem Sozialgesetzbuch II zu beantragen.

Demnach sind in Berlin seitdem 20.531 erwerbsfähige Ukrainerinnen und Ukrainer in den Jobcentern registriert. In Brandenburg sind es 12.256 Personen.

Die Anzahl der offenen Arbeitsstellen ist in beiden Bundesländern auf hohem Niveau. In Berlin sind in denUnternehmen aktuell 20.571 Arbeitsstellen vakant. In Brandenburg sind aktuell 28.211 Stellen vakant.