Die Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie der Region werden auch am Donnerstag fortgesetzt. Die IG Metall hat unter anderem die Beschäftigten von Otis und MAN in Berlin sowie die Mitarbeiter der Heidelberger Druckmaschinen in Brandenburg an der Havel aufgerufen, zeitweilig die Arbeit ruhen zu lassen.