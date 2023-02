Gewerkschafter und Arbeitgeber haben eine Tarifeinigung für Fachkräfte in ostdeutschen Landwirtschaftsbetrieben getroffen. Diese bringt eine Lohnanpassung an das Niveau in Westdeutschland. "33 Jahre nach der Wiedervereinigung haben wir endlich gleiches Einkommen in Ost und West für die Beschäftigten in der Landwirtschaft", erklärte Harald Schaum von der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) am Montag. Für die einzelnen Bundesländer ergeben sich starke Lohnsprünge.