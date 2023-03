Zugleich liegt nach Angaben der zuständigen Innung in Berlin die Abbrecherquote bei den Auszubildenden in diesem Bereich bei etwa einem Drittel. So schaffen es jährlich nur rund 400 Menschen in die Betriebe.



Seit Anfang des Jahres gilt in Berlin eine Solarpflicht für Neubauten, Aufstockungen und Dachsanierungen. Rund ein Drittel der Dachfläche muss mit Solarpanelen bedeckt sein. Damit soll der CO2-Ausstoß aus Häusern gedrosselt werden.