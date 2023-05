Potsdam, Brandenburg (Havel), Lübben, Königs Wusterhausen - Warnstreiks an mehreren Kliniken in Brandenburg

Di 09.05.23 | 08:53 Uhr

Audio: Antenne Brandenburg | 09.05.2023 | Susanne Hakenjos | Bild: Picture Alliance/Soeren Stache

In Brandenburg sind Beschäftigte an mehreren Kliniken zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Betroffen sind das Klinikum "Ernst von Bergmann" in Potsdam, das Universitätsklinikum in Brandenburg an der Havel, das Lübbener Dahme-Spreewald-Klinikum und das Klinikum in Königs Wusterhausen, wie Ärzte-Verband und Verdi mitteilten.

Mehr zum Thema rbb Personalmangel in der Pflege - "Eigentlich bewerben sich die Krankenhäuser bei den Pflegekräften" Überall fehlen Pflegekräfte. Die Lage ist besonders auf dem Land in Brandenburg angespannt, weil hier der Personal-Pool noch kleiner ist. Um Mitarbeiter zu halten und neue zu gewinnen, sind kreative Ideen gefragt. Von Alexander Goligowski

Der Marburger Bund, die Gewerkschaft der Ärztinnen und Ärzte, hat in einem Tarifkonflikt bundesweit Mediziner an kommunalen Kliniken dazu aufgerufen, ganztägig die Arbeit niederzulegen. In Brandenburg und Potsdam sollen sich jeweils rund 400 Mediziner beteiligen. Planbare Operationen sollen verschoben werden. Die medizinische Notfallversorgung soll allerdings sichergestellt sein, hieß es. Der Landesverband des Marburger Bundes geht von einer großen Beteiligung aus. Berlin ist nach Gewerkschaftsangaben nicht von dem bundesweiten Warnstreik betroffen. In Lübben und Königs Wusterhausen (beide Dahme-Spreewald) sollen sich laut Verdi etwa 650 nichtärztliche Beschäftigte und etwa 65 Auszubildende an einem Warnstreik beschäftigen.

Forderungen vom Marburger Bund und Verdi

Der Marburger Bund fordert von den Arbeitgebern für die bundesweit rund 55.000 Ärztinnen und Ärzte an den kommunalen Kliniken unter anderem ein Gehaltsplus von 2,5 Prozent. Die fünfte Verhandlungsrunde steht am 22. Mai an. Der kommunale Arbeitgeberverband Brandenburg kritisiert, die Ärztegewerkschaft zeige keinerlei Verständnis für die finanziell extrem angespannte Situation in den Krankenhäusern. Verdi fordert für die nichtärztlichen Beschäftigten den Inflationsausgleich, der beim Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) angewendet wird, also eine Steigerung des Entgelts um durchschnittlich 11,2 Prozent sowie eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit auf 39 Stunden pro Woche bei vollem Lohnausgleich.