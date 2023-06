In der Uckermark bleiben am Montag fünf Kitas kurzfristig geschlossen. Auch ambulante und Tagespflege-Einrichtungen sind betroffen, in der Uckermark, in Bernau und in Senftenberg. Ein Notbetrieb sei eingerichtet, sagte Ben Brusniak von der Gewerkschaft Verdi am Morgen dem rbb.