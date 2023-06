Bisher gilt bei vielen Berliner Eckkneipen und Brandenburger Gemüsehändlern noch: "Cash only". Doch das dürfte sich mit der Einführung des digitalen Euros ändern. Was das ist, wann er kommen könnte und ob das Bargeld abgeschafft wird - rbb|24 erklärt's.

Eine datenschutzkonforme Alternative zu den herkömmlichen Digitalbezahlsystemen fordern Netzpolitiker schon lange. "Eigentlich war Bargeld immer eine öffentlich-rechtliche, gemeinwohlorientierte Sache", sagte Netzaktivist Markus Beckedahl am Rande der Digital-Konferenz Republica. Bei den kommerziellen Firmen sei es anders, hier würden alle Daten mitverfolgt: Wer bezahlt wann was? "Wir brauchen Alternativen zu Paypal, Kreditkarten, Apple, Google und Co, die uns nicht die ganze Zeit beim Bezahlen bewachen", forderte Beckedahl.

Hinzu könnte auch der Staat direkt auf dieses digitale Portmonee einzahlen. "Es gibt den Versuch, dass wir für jeden Staatsbürger in Deutschland auch ein Konto haben, damit man die Energiesteuereinnahmen rückverteilen wollen würde, an jeden einzelnen Bürger, damit man das dem auch einfach überweisen kann", erklärt der Berliner Wirtschaftsjournalist und Chefredakteur von "Finanztip", Hermann-Josef Tenhagen. im rbb24 Inforadio.

Bisher gilt an vielen Berliner Spätis und Brandenburger Gemüseständen noch "cash only", also digital Bezahlen kann man vielerorts nicht. Kann man diese Händler dann dazu zwingen, "cash only" aufzugeben?

Händler im gesamten Euro-Währungsgebiet werden nach bisherigen Plänen grundsätzlich verpflichtet, den digitalen Euro online und an der Kasse anzunehmen.

Doch es soll Ausnahmen geben: Ein kleiner Kiosk, der bisher nur Bargeld annimmt, weil er kein Kartenlesegerät hat, soll nicht zur Annahme von digitalen Euro gezwungen werden. Der Geschäftsführer des Handelsverbands Berlin-Brandenburg, Phillip Haverkamp, mahnt zudem: "Das neue digitale Bezahlsystem muss eine kritische Größe erreichen, damit es genutzt wird und es sich für die Händler auch lohnt, ein neues System zum Einlesen des digitalen Geldes zu installieren." In der Vergangenheit habe es einige Trends gegeben, die sich nicht durchgesetzt hätten - und dann habe sich für die Geschäfte die Umstellung ihrer Lesegeräte nicht gelohnt.