Die Schönhauser Allee in Berlin-Prenzlauer Berg wird nun doch wie geplant umgebaut und bekommt in einem Teilbereich geschützte Radstreifen. Die Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt teilte am Freitag mit, dass an dem Vorhaben festgehalten werde.

Vor rund zwei Wochen war bekannt geworden, dass die Verwaltung alle Radprojekte in Berlin anhält und auf den Prüfstand stellt. Bezirkspolitiker der CDU hatten eine komplette Umplanung des Vorhabens an der Schönhauser Allee gefordert. Radaktivisten und Politiker der Grünen, Linken und der SPD hatten dagegen vehement die Umsetzung des geplanten Straßenumbaus gefordert.