„Worauf Sie nach dem Ende der Energiepreisbremsen achten sollten“

Im neuen Jahr müssen viele Haushalte und Unternehmen mit höheren Energiekosten rechnen. Gleich drei Faktoren werden voraussichtlich die Preise treiben: das Ende der Energiepreisbremsen , eine höhere Mehrwertsteuer auf Gas sowie ein steigender CO 2 -Preis und eine Anpassung der Netznutzungsentgelte . Bei letzterer fällt die Steigerung in Berlin allerdings deutlich geringer aus als in vielen anderen Bundesländern. In Brandenburg sinkt die Höhe dieser Abgabe sogar.

Seit dem 1. Januar müssen die Verbraucher deshalb wieder den vollen Preis auf Strom, Wärme und Gas bezahlen, so wie er in ihren Verträgen festgehalten ist.

Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um sich die Verträge mit den Energieunternehmen noch einmal genauer anzusehen, sagt Hasibe Dündar, Rechtsberaterin bei der Verbraucherzentrale Berlin. "Wir stellen fest, dass es tatsächlich noch Verträge gibt mit älteren Tarifen. Also beispielsweise ein Arbeitspreis für Strom von 80 Cent oder einem Euro." Bis Dezember war der Arbeitspreis durch die Strompreisbremse auf 40 Cent gedeckelt. Wer so einen Vertrag hat, muss seit 1. Januar also deutlich mehr bezahlen.

Man sollte jedoch die angezeigten Angebote noch einmal direkt bei dem Anbieter nachprüfen. "Direkt beim Versorger gibt es vielleicht noch günstigere Angebote." Wer unsicher ist, ob das Angebot auf dem Portal am Ende wirklich so günstig zustande komme, könne sich beim Kauf mit Screenshots absichern. Dies sei auch eine gute Absicherung, wenn der Vertragswechsel durch das Vergleichsportal geregelt wird und dabei etwas schiefgeht. Wenn zum Beispiel eine Frist nicht eingehalten wurde.

"Das Netzentgelt ist der Preis für die Nutzung, die jeder Netznutzer, der Strom durch das Versorgungsnetz leitet, an den Netzbetreiber zahlen muss", so die Bundesnetzagentur. Aufgrund der Monopolstellungen der Netzbetreiber bietet sich den Stromversorgern kein alternativer Anbieter. Deshalb geben sie Netzentgelte an die Endverbraucher weiter.

In vielen Bundesländern wird die Netznutzung 2024 deutlich teurer. Das Vergleichsportal Check24 erwartet in Bayern und Nordrhein-Westfalen Preissteigerungen von 17 Prozent und in Bremen von 16 Prozent. In Berlin ist demnach ein Plus von vier Prozent zu erwarten. In Brandenburg sinken die Netzentgelte um fünf Prozent [check24.de]. Allerdings ist die Netznutzung in Brandenburg vergleichsweise teuer.

Für einen Musterhaushalt mit einem Jahresverbrauch von 5.000 Kilowattstunden Strom muss laut dem Vergleichsportal in Brandenburg mit einem Netznutzungsentgelt von 561 Euro gerechnet werden. Nur in Schleswig-Holstein wird es teurer (595 Euro). In Berlin werde die Netznutzung einen Musterhaushalt 434 Euro kosten. Nur in Bremen ist es günstiger (360 Euro). Für seine Berechnung bezieht sich das Portal auf die Angaben der Netzbetreiber.