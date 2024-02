Nach dem Warnstreik des Luftsicherheitspersonals am Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) am Donnerstag läuft der Betrieb wieder normal. Um 6 Uhr am Freitag hoben die ersten Flieger nach Cran Canaria, Amsterdam und Lissabon ab. "Am Flughafen BER ist der Flugbetrieb am frühen Morgen regulär wieder aufgenommen worden. Es läuft ruhig", sagte eine Sprecherin des BER am Freitagmorgen.

Es sei aber mit einem leicht erhöhten Fluggastaufkommen zu rechnen. Statt 60.000 dürften am Freitag wegen zahlreicher Umbuchungen gut 70.000 Passagiere an dem Flughafen in Schönefeld abfliegen oder ankommen, hieß es.