Bei Spargelbauern in Brandenburg herrscht Optimismus und die Hoffnung auf sonniges Frühlingswetter. Die weißen Stangen sprießen schon vor Ostern gut. Das Kilo Spargel in der besten Qualität kostet aktuell zwischen 15 und 18 Euro.

Brandenburgs Spargelbauern rechnen nach einem frühen Erntestart mit einer guten Saison. "Wir ernten in der Region aufgrund der milden Temperaturen seit einigen Tagen Spargel", sagte der Vorsitzende des Beelitzer Spargelvereins, Jürgen Jakobs, der dpa. Er rechnet am Wochenende bei erwarteten 18 bis 20 Grad mit einem guten Wachstum der weißen Stangen, die unter Folien wachsen . Sonniges Frühlingswetter ist ideal für den Spargel.

Zunächst gebe es den heimischen Spargel in Hofläden und Hofrestaurants zu kaufen, sagte Jakobs. Zu Ostern kann das regionale Gemüse also schon auf den Teller kommen. Nach den Feiertagen soll der Spargel von den brandenburgischen Feldern dann auch in die Supermärkte kommen: "Der frühe Erntestart ermutigt uns und wir glauben, dass wir eine gute Ernte einfahren", so Jakobs.

Offizieller Saisonstart für das Gemüse aus der Beelitzer Anbauregion ist laut Jakobs am 4. April. Traditionell wird zum Johannistag am 24. Juni der letzte Spargel des Jahres gestochen.