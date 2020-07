Kundgebung am Brandenburger Tor

Schausteller aus dem ganzen Bundesgebiet wollen am Donnerstag in Berlin für Erleichterungen bei den Corona-Einschränkungen demonstrieren. Zu einer Kundgebung vor dem Brandenburger Tor werden rund 1.200 Teilnehmer mit 300 Wagen erwartet.

Das Verbot von Großveranstaltungen bis mindestens Ende Oktober komme faktisch einem Berufsausübungsverbot gleich, argumentiert ihr Verband. Wenn etwa Cafés, Biergärten und Restaurants wieder öffnen dürften, sollte laut Verband auch das Kirmesgeschäft unter freiem Himmel und an frischer Luft wieder erlaubt sein.



Ihre letzten Einnahmen hätten sie auf den Kirmessen im Herbst oder den Weihnachtsmärkten im Jahr 2019 erzielt, so der Verband. Nun seien mehr als 5.000 Familienunternehmen massiv in ihrer Existenz bedroht.