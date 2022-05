Traditionell spielen die Berliner Philharmoniker am 1. Mai ihr Europakonzert an einem besonderen Ort. Dieses Jahr findet es im lettischen Liepāja statt. Eine kurzfristige Entscheidung, denn am ursprünglich geplanten Ort – in Odessa – herrscht Krieg. Von Antje Bonhage

Seit 1991 feiern die Berliner Philharmoniker ihren Geburtstag am 1. Mai mit dem Europakonzert an einem besonderen historischen Ort. Das diesjährige Konzert zum 140. Geburtstag des Orchesters sollte eigentlich in Odessa stattfinden. Aufgrund des russischen Angriffs auf die Ukraine musste jedoch kurzfristig ein anderer Ort gefunden werden. Gespielt wird nun in der "Great Amber" Konzerthalle im lettischen Liepāja.

Peteris Vasks habe sich intensiv mit der lettischen Geschichte auseinandergesetzt, erzählt Timurs Tomsons. Und mit dem Gefühl, was es bedeute, unter einer Besatzung zu leben. "Mit dieser Musik im Programm bekunden wir unsere Solidarität mit der Ukraine", so Tomsons.

Auch die Elegie von Valentin Silvestrov, die die Philharmoniker in das spontan an die Situation angepasste Programm genommen haben, ist ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine. Silvestrov ist der wohl wichtigste ukrainische Komponist der Gegenwart. Der heute 84-Jährige wollte Kiew, seine Heimatstadt, partout nicht verlassen. Erst auf Drängen seiner Freunde floh er schließlich nach Berlin.

Für ihr Europakonzert reisen die Berliner Philharmoniker seit 1991 traditionell an einen besonderen historischen Ort in Europa. In den letzten beiden Jahren blieben sie pandemiebedingt in Berlin, statt in Tel Aviv (2020) und Barcelona (2021) aufzutreten. In diesem Jahr ist das Reisen wieder möglich, und Odessa als Veranstaltungsort war bereits Jahre im Voraus geplant. Durch den russischen Angriff auf die Ukraine musste nun jedoch erneut kurzfristig umdisponiert werden.

Die größte Herausforderung habe darin bestanden, einen Veranstalter zu finden, sagt Andrea Zietzschmann, die Intendantin der Berliner Philharmoniker. "In der Regel wählen wir für das Europakonzert ja Orte aus, die nicht unbedingt herkömmliche Spielstätten wie Theater oder Konzerthäuser sind", so die Intendantin. Aufgrund der Zeitknappheit sei das jetzt jedoch nicht mehr möglich gewesen. Denn um ein Konzert so kurzfristig umsetzen zu können, sei die nötige Infrastruktur unverzichtbar.