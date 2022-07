Keine Experimente, nur Hits, Hits, Hits

Vor 45 Jahren startete Sting seine Karriere mit The Police, mittlerweile sind seine Lieder weltbekannt. "My Songs" heißen auch sein aktuelles Album und die Tournee, die jetzt Sting in die Zitadelle nach Spandau führte. Simon Brauer bekam tatsächlich viele Hits zu hören - eher zuviele.

Es beginnt vielversprechend: Mit siebenköpfiger Band kommt Sting auf die Bühne und haut dem Berliner Publikum erstmal kommentarlos drei Riesenhits um die Ohren: "Message in a bottle", "Every little Thing she does is Magic" von The Police und seinen Solo-Hit aus den 80ern: "Englishman in New York".