Umbenennung am 21. August - Berlin bekommt einen Rio-Reiser-Platz

Di 02.08.22 | 08:31 Uhr

Bild: dpa/Horst Galuschka

Der vor fast 26 Jahren gestorbene Musiker Rio Reiser bekommt offiziell einen nach ihm benannten Platz: Am 21. August soll der Heinrichplatz in Berlin-Kreuzberg mit einer Feier umbenannt werden, wie der Bezirk am Montag bekanntgab. "Der Rio-Reiser-Platz erinnert uns nicht nur daran, wie Musik eine ganze Generation und einen Stadtteil prägen kann, sondern auch daran, dass die Stadt den Menschen gehört", teilte Clara Herrmann (Grüne), Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, mit.

Widersprüche wegen Unzulässigkeit abgewiesen

Die Pläne des Bezirksamtes waren im April des vergangenen Jahres im Amtsblatt veröffentlicht worden. Von Anwohnerseite gab es daraufhin vier Widersprüche. Diese wurden im Oktober als unzulässig zurückgewiesen. Dagegen habe es innerhalb der entsprechenden Fristen keine Klagen beim Verwaltungsgericht gegeben, sagte eine Sprecherin der dpa in Berlin. Somit ist die Ehrung von Reiser (1950-1996) durch. Die Entscheidung war umstritten, etwa weil die männerlastige Liste von Straßen und Plätzen eigentlich durch Frauennamen aufgelockert werden soll.

Der in der Szene populäre Platz an der Oranienstraße mit vielen Kneipen, Bars und Clubs heißt bisher Heinrichplatz. Er ist benannt nach Heinrich von Preußen (1781-1846), einem jüngeren Bruder des Königs Friedrich Wilhelm III. (1770-1840).

Einweihungsfest mit Ton Steine Scherben

Auf dem Einweihungsfest sollen den Angaben zufolge Reisers Band Ton Steine Scherben sowie Il Civetto, Bungalow-Gang und "Mein Name ist Mensch" auftreten. Die Schauspielerin Laura Tonke soll Texte von Rio Reiser lesen. Auch Kulturstaatsministerin Claudia Roth wird erwartet. Die Grünen-Politikerin war in den 1980er Jahren einige Jahre Managerin von Ton Steine Scherben. "Mit dieser Einweihung feiern wir die symbolische Rückkehr von Rio Reiser nach Hause, in einen Bezirk, in dem er jahrelang zuhause war", sagte Roth nun zur Umbenennung des Platzes. Es sei seine politische Überzeugung gewesen, sich offen und selbstbewusst zur eigenen Homosexualität zu bekennen.

Umbenennung bereits 2019 beschlossen

Die Umbenennung des Heinrichplatzes war bereits im November 2019 von der Bezirksverordnetenversammlung mit großer Mehrheit beschlossen worden. Die Bandmitglieder lebten in den 1970er Jahren in einer WG in Kreuzberg. Mit Songs wie "Keine Macht für niemand" oder "Macht kaputt, was euch kaputt macht" wurden die Scherben zu Idolen der linken Szene. 1985 zerbrach die Band, Reiser startete eine erfolgreiche Solokarriere ("König von Deutschland", "Junimond"). Ralph Möbius, so sein bürgerlicher Name, starb 1996 im Alter von nur 46 Jahren.