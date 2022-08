Die renommierte Zeitschrift "Theater heute" hat am Donnerstag die Preisträger ihrer verschiedenen Disziplinen für das Theaterjahr 2021 bekannt gegeben.



Zum "Stück des Jahres" wählten die von der Zeitschrift befragten Kritiker Helgard Haugs "All right. Good night." Das Werk über das ungeklärte Schicksal des verschollenen Passagierflugzeugs der Malaysia Airlines, MH370, hatte am 16. Dezember 2021 Premiere im Berliner "Hebbel am Ufer" (HAU) gefeiert. "All right. Good night" sollen die letzten Funkworte des Piloten gewesen sein.