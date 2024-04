Das Brandenburger Tor in Berlin wird am Mittwoch in den Europa-Farben angeleuchtet. Anlass ist der 20. Jahrestag der historischen EU-Erweiterung vom 1. Mai 2004, wie die Berliner Senatskanzlei am Dienstag mitteilte. Damit schließe sich Berlin einer Initiative der Europäischen Kommission an, mit der europaweit am Mittwoch auf dieses Ereignis aufmerksam gemacht werden soll. Unter anderem sollen auch bedeutende Gebäude in Paris, Rom und Budapest in den Farben der EU-Flagge angestrahlt werden.

Am 1. Mai 2004 traten im Rahmen der EU-Osterweiterung insgesamt zehn mittel- und osteuropäische Staaten der Europäischen Union bei. Neben den drei baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen waren das Polen, Tschechien, die Slowakei, Ungarn, Slowenien und die beiden Mittelmeerstaaten Malta und Zypern. Es war die bis dato größte Erweiterung der EU. Am 1. Januar 2007 folgten Rumänien und Bulgarien. Als derzeit jüngstes Mitglied der Europäischen Union trat am 1. Juli 2013 Kroatien bei.