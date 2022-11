Die Columbiahalle ist prallvoll an diesem Freitag Abend. Es soll für die Band das Abschlusskonzert, das Finale einer langen Tour zur neuen Platte "EZ Aquarii" sein. Nach ein paar Minuten Intro, bei dem die fünf Musiker im Halbdunkel weirde Sounds produzierend über ihren Instrumenten hängen, schält sich die Melodie von ihrem Hit "Westkreuz" aus dem psychedelischen Gewaber - und die Halle steht Kopf. Und zwar von Takt eins an. Die ganze Halle. Jeder kennt jede Textzeile und manchmal brüllt das Publikum lauter als der Sänger. Das wird hier kein normaler Abend, das ist sofort klar.

Die Geschichte ist natürlich auch super: Fünf Freunde gründen in der siebten Klasse eine Band, fangen mit Rumgeschrammel an, ändern ein paar Mal ihren Namen und ihren Stil - und werden Jahre später eine der besten und erfolgreichsten Popbands aus Berlin.

Von wegen Lisbeth spielen aber auch gut. Bei denen zeigt sich, dass es auch für eine Pop/Rockband gar nicht verkehrt sein kann, es wirklich drauf zu haben und nicht nur über den Ausdruck zu kommen. Wenn man das Können nicht zur Leistungsschau macht, sondern in den Dienst der Songs und der Tanzbarkeit stellt. An einer Stelle machen sie eine Ansage und sagen sowas wie: "Naja, wir kommen ja aus dem Punkrock und da war es uncool ein Instrument zu können und deswegen sind wir immer ganz erstaunt, wenn jemand musikalisch so richtig weiß, was er macht". Pure Koketterie. Die wissen ganz genau, was sie da machen. Die treiben die Halle langsam in den Wahnsinn.

Gerade Basser Julian, der mit Plectrum Bass die Songs so schnell und melodisch zugleich erst richtig zum kicken bringt. Spielt keinen Ton zu viel, keinen zu wenig, mega. Dabei sind die Texte von Von Wegen Lisbeth doch oft so traurig. Immer ist jemand weg und wird vermisst oder es ist kalt oder man musste sehr lange rennen, sowas. Man kann sagen, die Band ist von der Performance, vom Können und auch von der Ausstrahlung her mittlerweile ein bisschen erwachsener als ihre alten Texte. Aber so ist das halt. Die meisten Zuschauer sind zwischen 20 und 30 und singen jede dieser Zeile mit einer Inbrunst, als würden sie genau ihr Leben, ihre Gefühle beschreiben. Und so ist es ja auch.