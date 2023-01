Außerdem soll es im "Space of BTS" Foto-Optionen mit thematischen Hintergründen und Verkleidungen für die Besucher:innen geben. Es kann ein Mal pro Tag ein einstündiges Zeitfenster für den Besuch gebucht werden. Seit Dezember gibt es bereits einen Pop-up-Shop der Band in London.

Ein Pop-up-Store der südkoreanischen Band BTS hat an der Mercedes-Benz-Arena in Berlin-Friedrichshain eröffnet. Das hat die Arena am Donnerstag auf ihrem Facebook-Account mitgeteilt . Das Geschäft, das bis zum 28. Februar bestehen soll, soll Merchandise-Artikel der K-Pop-Band anbieten.

BTS steht kurz für "Bangtan Sonyeondan" oder auch "Beyond The Scene". Die K-Pop-Band spielte 2018 gleich zwei stark nachgefragte Konzerte in der Mercedes-Benz Arena in Berlin.

"K-Pop" steht für "Korean Popular Music", ein Musikstil, der sich seit den 1990er Jahren ähnlich gut wie der japanische "J-Pop" entwickelt hat. Inzwischen ist "K-Pop" weltweit erfolgreich - auch, weil Bands wie BTS auch auf Englisch singen.

Nach Einschätzung von Popmusik-Experten ist der internationale Erfolg der "Bangtan Boys" vor allem den sozialen Medien zu verdanken. Die Musiker haben auch nicht einfach so zueinander gefunden, sondern wurden von der Unterhaltungsfirma "Big Hit Entertainment" in den Jahren 2010 und 2011 gecastet. Das Line-Up der "Bangtan Boys" tritt bereits seit 2013 so auf.