Brandenburg - Potsdam-Museum kauft Hagemeister-Gemälde

So 15.01.23 | 15:59 Uhr

Bild: Bernd Settnik/dpa

Das Potsdam-Museum hat ein weiteres Gemälde des Künstlers Karl Hagemeister (1848-1933) in seine Sammlung aufgenommen. Das Kunstwerk sei im vergangenen Jahr für knapp 139.000 Euro bei einer Auktion erworben worden, teilte das brandenburgische Kulturministerium in Potsdam am Sonntag mit. Es soll am Donnerstag der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Brandenburg unterstützte Ankauf

Der Ankauf sei zu gleichen Teilen vom Kulturministerium, der Kulturstiftung der Länder und der "Ernst von Siemens Kunststiftung" finanziert worden, hieß es weiter. Das Gemälde "Verschneiter Birkenwald an einem Bachlauf" sei in den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts entstanden. Der Bestand des Potsdam-Museums an Hagemeister-Werken umfasse bislang 17 Gemälde, fünf großformatige Pastelle und 76 Zeichnungen.

Moderne Landschaftsmalerei im Hagemeister-Fokus

Der aus Werder an der Havel stammende Maler verbrachte den Angaben zufolge den größten Teil seiner Schaffensjahre in seiner Heimat. Er gelte als einer der wichtigsten Wegbereiter der modernen Landschaftsmalerei in Deutschland und habe als einer der ersten Künstler das Motiv der märkischen Landschaft aufgegriffen, hieß es. Zugleich sei er Gründungsmitglied der progressiven Künstlervereinigung der "Berliner Secession" und einer der frühesten Vertreter des Impressionismus in Deutschland gewesen.