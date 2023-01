Do 19.01.23 | 10:01 Uhr

Das Sorbische National-Ensemble (SNE) muss in seiner Jubiläumssaison den Rotstift ansetzen. Grund sei ein Defizit, das durch Einnahmeausfälle in der Corona-Pandemie entstanden und auf eine Summe von 125.000 Euro angewachssen sei, sagte Intendant Tomas Kreibich-Nawka der Deutschen Presse-Agentur.

"Wir müssen die Frage stellen, was wir uns leisten können, was uns wichtig ist und welche Projekte wir zurückstellen müssen." Für das Defizit als Folge ausgefallener Gastspiele springe kein anderer ein, das SNE müsse dies allein bewältigen. Leider habe man in der Corona-Krise nicht wie andere von Förderprogrammen profitieren können.