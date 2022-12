Hirte hatte sich bei der Entscheidung gegen zwei Mitbewerberinnen durchgesetzt. Schon jetzt unterstützt sie den Sorbischunterricht an der Grundschule in Laubsdorf, wenn es ihr Stundenplan an der Uni Leipzig zulässt, so Hirte.

Ihr Abitur legte Hirte am Niedersorbischen Gymnasium in Cottbus ab. Dort sei sie auch erstmals mit sorbischem Brauchtum in Berührung gekommen. "Ich hatte das Glück, dass ich beim Kokot mitmachen durfte und auch beim Zapust. Das kannte ich gar nicht, denn in Roggosen gibt es keine Fastnacht" erzählt sie. "Ich habe mich in Sprache und Kultur verliebt, sodass ich mich auch für das Studium entschieden habe." Sie freue sich nun über die finanzielle Unterstützung.

Paula Hirte befindet sich bereits im fünften Semester. Fünf Jahre lang muss sie sich nach ihrem Studium an den Landkreis binden. Der Landkreis ist es auch, der ihr letztendlich eine Schule zuteilt.

"Danach will ich aber natürlich auch hier bleiben, denn wo soll ich denn mit Sorbisch sonst hin?", sagt Paula Hirte.