"Put your hands together for the 'Soul of Soul': Mister Lee Fields!" - Mit diesen Worten wird die Soul-Legende pünktlich um 21:00 Uhr im Festsaal Kreuzberg ausgerufen und angekündigt. Natürlich tobt das Publikum, wenn Lee Fields nun im schicken schwarzen, mit Gold bestickten Anzug auf die Bühne tanzt.

Geschmeidig bewegt sich "The Soul" nach vorn - und fragt erst einmal, ob es auch allen wirklich richtig gut geht: "Are you happy?", ruft Lee Fields mehrmals. In den Jubel hinein singt er dann einen seiner Soul-Klassiker: "You can count on me". Für dieses ernstgemeinte Versprechen gibt es dann gleich schon wieder Riesenbeifall. So und nicht anders lässt ein Altmeister der emotionalen Musik eine Show beginnen - und die Temperatur im Saal in nur wenigen Minuten um einige Grad ansteigen.

Im gut gefüllten Saal sind wirklich alle "happy" - auch die sechs gutgelaunten Musiker, die Lee Fields begleiten. Schlagzeug, Bass und Gitarre, dazu eine Orgel und zwei Bläser. Mit voller Hingabe lassen sie um ihren Sänger herum wunderbar altmodische Soul-Klänge entstehen.