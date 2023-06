Religiös aufgeladen ist bereits die erste Szene. Da tritt Sophie Rois im grauen Büßergewand auf die malerisch gelb umrahmte Bühne, in der Hand eine leuchtende Kerze. Mit Benny Claessens in der Rolle eines gewissen Pastor Ericsson spricht sie an der Bühnenkante sitzend über die psychischen Leiden Christi am Kreuz. Am Glauben zweifelt er, von Gott und seinen Jüngern fühlt er sich verlassen: "Und am Schluss ist Christus ganz allein. Keiner hört ihm zu. Ich hätte nicht gedacht, dass ich einmal so einsam sein werde. Und Jesus war schon längst verlassen. Also nicht erst am Kreuz. Sagte er nicht: ,Bleibet hier während ich dort hingehe und bete, meine Seele ist zutiefst betrübt bis in den Tod. Bleibt und wacht mit mir.’ Und sie blieben alle nicht. Und sie wachten auch nicht."