Frauen sind im Handwerk selten anzutreffen - und Männer als Erzieher in Kitas. Was kann der Girls'Day und Boys'Day daran ändern? Ein Gespräch über den Sinn solcher Aktionstage und alte Rollenvorstellungen - mit der Gender- und Diversity-Forscherin Petra Lucht.

Einige Betriebe und Institutionen berücksichtigen explizit, dass die sozialen Lebenswelten von Mädchen vielfältig sind und dass junge Menschen sich selbst in vielfältiger Weise mit Bezug auf binäre und auf nicht-binäre Geschlechterkonzepte identifizieren. Manchmal wird das auch sprachlich deutlich, indem beispielsweise das Sternchen (*) oder eine andere Markierung an die Begriffe 'Mädchen' und 'Jungen' angeschlossen wird.

rbb|24: Frau Lucht, in Internetprofilen sind längst Eigenbezeichnungen wie "she/her", "he/him", binär und nicht-binär zu lesen. Der Girls' und Boys'Day wirkt da schon fast wie eine Erfindung aus der alten Welt. Ist so ein Aktionstag noch zeitgemäß?

Anlässlich des Girls'Day und Boys'Day in Berlin und des Zukunftstags in Brandenburg öffnen am Donnerstag hunderte Betriebe ihre Türen für Jugendliche. Die Aktion richtet sich an junge Schülerinnen und Schüler. Ziel ist es, künftig den Anteil an Frauen und Männern in Berufen, in denen sie unterrepräsentiert sind, zu erhöhen. Der erste Girls'Day fand 2001 statt, der erste Boys'Day 2011.

Daten des Statistische Bundesamtes zeigen, dass es weiterhin Branchen gibt, in denen Frauen oder Männer klar unterrepräsentiert sind. Im Handwerk etwa waren 2022 weniger als elf Prozent der Erwerbstätigen weiblich [destatis.de]. In der Industrie, etwa bei der Bedienung von Maschinen, weniger als 16 Prozent. Andererseits lag der Männeranteil am pädagogischen Personal in Kindertageseinrichtungen bei nicht einmal acht Prozent. Was sagt das über unsere Gesellschaft aus?

Das sagt aus, dass die Berufswahl von jungen Menschen nach wie vor von bereits existierenden Vorstellungen von dem, was als typisch weiblich und was als typisch männlich gilt, geprägt wird. Es geht hier also um Geschlechterklischees, die von soziale Normen stark mitgeprägt werden.

Wer prägt diese Normen mit?

Diese Normen werden im sozialen Umfeld vermittelt. Dazu gehören die 'Peer Group', also Mitschüler:innen und Freund:innen und ganz sicher auch das familiäre Umfeld. Weiterhin erlernen junge Menschen diese Normen auch durch die Nutzung von Social Media, Printmedien oder auch Lehrbücher. Wenn die Berufswahl entgegen eines Klischee gewählt wird, wirft das im Alltag oft Fragen auf.

Ich kann das zum Teil aus eigener Erfahrung bestätigen; ich bin Diplom-Physikerin, in den 1980er bis 1990er Jahren und auch heute sorgt die Wahl meines Studienfachs im Alltag häufig für Diskussionen. Wichtig ist, dass die Berufswahl mittlerweile zwar als individuelle Entscheidung erlebt wird, denn prinzipiell stehen alle Berufe und auch alle Studienfächer für alle Geschlechter offen. Aber wir sind doch nicht ganz so frei wie wir uns das vorstellen.