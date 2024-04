Lothi Donnerstag, 25.04.2024 | 11:46 Uhr

Gute Aktion. Doch gleichzeitig an dieser Strecke sitzen u. verweilen während Fahrradfahrer/innen an einem vorbeirauschen, halte ich für nicht gegeben. In Münster ist die Promenade dafür breit genug. In der Mitte wird sehr zügig u.schnell Fahrrad gefahren, sodass man tunlichst acht geben muß nicht unter die Räder zu kommen.