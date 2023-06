Jenni Zylka: Mich wundert ein bisschen der Aufschrei, der jetzt durch die Medien geht: 'Oh Gott, im Musik-Business gibt es MeToo und misogyne Strukturen und Sexismus.' Natürlich gibt es die da. Unsere ganze Gesellschaft ist so geprägt. Darum ist das logisch, gerade in der Musikbranche, in der eh jedes Genre männlich geprägt ist, egal ob Klassik, Pop, Rock oder Jazz. Insofern ist es eigentlich nicht verwunderlich - und trotzdem extrem ärgerlich.

Also, ich glaube, wir müssen uns nicht darüber unterhalten, dass normativ "schöne Menschen", heteronormativ "schöne Frauen", anders angeguckt werden und anders durch die Welt gehen als andere Menschen. Solche "schönen jungen Frauen", die kommen natürlich auf alle möglichen Partys oder werden dann eben reingelassen von Männern, die an den Schaltstellen sitzen. Das gibt es in allen möglichen Bereichen, und auf vielen Partys frage ich mich, warum diese große Gruppe von Leuten da ist, die mit der jeweiligen Branche überhaupt nichts zu tun hat, während andere Menschen nicht eingeladen sind. Und das hat alles mit Lookismus zu tun. Lookismus basiert auf Sexismus.

Also an Flakes Stelle [Christian "Flake" Lorenz ist Keyboarder der Band Rammstein und für Radioeins tätig; Anm.d.Red. ] würde ich mich echt distanzieren. Es wird für die immer schlimmer werden. Sie werden auch nicht mehr touren können und nicht in den USA auftreten. Ich denke ja, dass sie ein bisschen was gewusst haben. Dieses Pornovideo existiert seit Jahren im Netz. Aber warum gehe ich die Gefahr ein, als großer Rockstar, der ein bekanntes Gesicht hat, mein Gemächt einfach so ins Netz zu stellen?

Wenn das so ist, wie die Frauen sagen – das ist bis jetzt nur mutmaßlich – dann ist das wirklich schockierend. Das müssten Leute im Umfeld gewusst haben und darunter sind natürlich auch viele Frauen. Till Lindemann würde sein gesamtes Wirtschaftsunternehmen Rammstein in den Dreck ziehen, inklusive seiner Bandkollegen.

Haben Musikjournalisten bei den Vorwürfen gegen Till Lindemann weggeguckt?

Wenn man zum Konzert geht, also ganz normal zur Berichterstattung, ist man nicht in der "Reihe Null" [der Sicherheitsbereich direkt vor der Bühne; Anm.d.Red.], sondern kriegt einen Platz und guckt sich das an. Natürlich: Wenn man jetzt eine Reportage mit vielen Till-Lindemann-Fans machen würde, könnte es sein, dass man auch an Frauen gerät, die – wenn das stimmt – so was erlebt haben.

Dann ist aber die Frage, ob die das erzählen würden. Es ist nicht so einfach, solche Anschuldigungen gegen so große Stars zu bringen. Da ist dieses Phänomen, dass Frauen etwas machen, was sie eigentlich nicht wirklich wollen. Das ist leider auch nicht auf die Musik oder auf das Groupie- oder Fansein beschränkt. So geht es auch Frauen in toxischen Beziehungen.