Tim Neukölln Donnerstag, 08.06.2023 | 18:20 Uhr

Auch Sie scheinen den Unterschied darin, ernste Vorwürfe erst mal auch ensprechend ernst zu nehmen (weil ja nun mal kaum jemand wirklich sagen kann, was wirklich passiert ist) und einer Vorverurteilung leider nicht verstanden zu haben … Jetzt dann aber hoffentlich, oder?



Und mal davon ab: Dass gleich mehrere Frauen sich die Blöße geben, als Betroffene damit an die Öffentlichkeit zu gehen, was – für den Fall, dass das, was sie sagen, der Wahrheit entspricht – bestimmt alles andere als angenehm ist, lässt bei Ihnen kein klitzekleines bisschen den Gedanken aufkommen, dass sie sich das eventuell nicht ausgedacht haben könnten?



Noch mal: Es geht hier nicht um eine Vorverurteilung (übrigens auch nicht der Frauen als Lügnerinnen), sondern einfach bloß darum, keine Möglichkeit von vornherein auszuschließen – eben weil es keine Beweise gibt. Was deshalb aber auch noch lange nicht heißt, dass das, was die Frauen sagen, nicht trotzdem genau so stattgefunden haben könnte …