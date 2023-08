Rayne mischt HipHop und RnB, malt und produziert Musikvideos mit einem Kollektiv. Angefangen zu rappen hat sie in Berliner Parks. Als sie Geld für Equipment brauchte, klopfte sie auch bei Strip Clubs an. Von Hendrik Schröder und Christoph Schrag .

Max: Ich bin Max, 33 Jahre, Musiker und Produzent. Ich komme aus einer Musikerfamilie. Meine Mutter ist Sängerin, mein Vater Gitarrist, meine Tante ist Jazzpianistin. Ich saß schon mit drei Jahren am Klavier, das bei uns im Kinderzimmer stand. Es war also eigentlich immer klar, dass ich mal etwas mit Musik machen werde. Nach der Schule bin ich dann von Limburg nach Berlin gezogen, weil man da einfach hinmusste, wenn man Musik machen will.

Dhanya: Ich bin Dhanya, komme gebürtig aus Freiburg und bin seit acht Jahren in Berlin. Aufgewachsen bin ich mit Rockmusik, die im alten VW Bus meiner Eltern lief. Mit sechs Jahren habe ich schon angefangen, Schlagzeug zu spielen. Nach der Schule habe ich in Freiburg Jazz studiert. Nach zweieinhalb Jahren habe ich das aber abgebrochen, weil ich mich da künstlerisch einfach nicht mehr weiterentwickeln konnte. Es gab in Freiburg auch keine richtige Szene, also musste ich auch nach Berlin. Hier habe ich dann erst mal als DJ unter anderem im Watergate und in der wilden Renate aufgelegt.

Max: Dabei hat uns beide besonders das Thema "Mentale Gesundheit", also Mental Health verbunden - auch, weil wir beide immer wieder damit zu tun hatten. Depressionen und Angstzustände spielen in unseren beiden Familiengeschichten eine Rolle. Da wir ziemlich schnell sehr viel Vertrauen zueinander hatten, haben wir in unseren Sessions oder beim Komponieren auch über unsere Probleme geredet oder darüber, was uns beschäftigt hat. Als wir dann an unser erstes Album gegangen sind, kam der Gedanke auf, ob wir nicht das Thema mentale Gesundheit in einen musikalischen Kontext setzen könnten.

Dhanya: Ich würde sogar sagen, dass es noch einen Schritt davor gab. Wir haben uns früh die Frage gestellt, was in unserem Leben eigentlich los ist. Es ist ein essenzieller Teil von Musik- und Kunstmachen, sich mit dem auseinanderzusetzen, was einen wirklich beschäftigt. Das hatte dann schnell eine ganz andere Tiefe. Aus diesen Gedanken ist das entstanden. Wir wollten wirklich was Elementares erzählen.

Max: Wir wissen auch, dass viele Musiker mit dem Thema Angststörungen und Depressionen zu tun haben. Musiker zu sein, heißt oft, viel zu arbeiten und wenig Geld zu haben. Man muss ja auch mal sagen, dass diejenigen Musiker, die man am Ende in der Öffentlichkeit sieht und wahrnimmt, nur ein Bruchteil von denen sind, die versuchen, es zu schaffen. Der überwiegende Teil der Musiker strengt sich wahnsinnig an und stellt am Ende fest: Es kommt nichts dabei rum. Das ist natürlich ein Motor für mentale Probleme.