Loos ist als Schauspielerin ja nun wirklich eine Nummer und als Sängerin von Silly hat sie der alten Ost-Rock-Band viele Jahre lang neues Leben eingehaucht. Aber dass sie nun auch als Solo-Sängerin unterwegs ist und im Sommer ihr zweites Album "Das Leben ist schön" veröffentlicht hat, hat sich offenbar noch nicht so weit rumgesprochen.

Blickfang ist der Keyboarder, der, obwohl hinten im Halbdunkel stehend, mit seinem langen Mantel und immer so körpergespannt vorne übergebeugt aussieht, als müsste er gleich aber echt los und Kaufhausdiebe jagen oder so. Sehr witzig. Anna Loos indessen, ganz in Schwarz, federnd, sportlich, lächelnd, gibt sich als Versöhnerin, als Zusammenführende.

Ihre aktuellen Themen sind Liebe und Zusammenhalt, Verbindung und Vergebung, Eltern und Kinder, gut zueinander sein und positiv denken. Das kommt bei den ersten Ansagen eher cheesy daher und konstant am Pathos kratzend. Aber nach einer Weile merkt man: Das meint sie wirklich so. Auch wenn die Ansagen einstudiert sind, das sind ihre Gedanken und Gefühle, das ist keine Masche - und das überträgt sich auf die Leute. Authentizität nennt man das ja gerne.